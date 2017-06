Eine interessante Initiative zu nachhaltiger Waldbewirtschaftung und effizienter Holznutzung haben unsere Nachbarn in Österreich gestartet. Österreich ist eines der holzreichsten Länder Europas und trotzdem auch von Holzimporten anhängig. Das liegt daran, dass zwar viele Menschen Wald besitzen, ihre Waldflächen aber nicht immer aktiv bewirtschaften. Wäre das anders, könnten die besten Klimaschutzeffekte erzielt werden, so Bundesminister Andrä Rupprechter anlässlich des Starts der Kampagne „Holzreiches Österreich“ die vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gemeinsam mit der Kooperationsplattform Forst Holz Papier unter Federführung des Fachverbands der Holzindustrie Österreich durchgeführt wird.

Holzimporte verringern

„Holzreiches Österreich“ hat zum Ziel, das Bewusstsein für den heimischen Rohstoff Holz zu stärken und die nachhaltige Nutzung der österreichischen Wälder zu forcieren, so dass aufwändige Importe von Holz verringert werden können. Die daraus resultierenden Vorteile kommen allen zugute. Auf der Holzreich-Website findet man Informationen rund ums Thema „Wald und Holz“, z. B. wie mit Bewaldung natürliche Schutzmaßnahmen geschaffen werden, dass rund 80 % der österreichischen Wälder in Privatbesitz sind oder dass es derzeit rund 300 000 Arbeitsplätze in der Forst- und Holzbranche gibt.

Schüler können gewinnen

Im Zentrum der Kampagne stehen Illustrationen von Oliver Ottitsch, welche sich auf humorvoller Weise mit dem Themenbereich Wald und Holz auseinandersetzen. Für diese Illustrationen können sich Oberstufenschüler eigene Sprüche überlegen und tolle Preise gewinnen: einen Aufenthalt mit der Familie in einerBaumhauslodge sowie einen Tagesbesuch in einem Baumkronenweg. Dazu müssen sie ihre Ideen auf Facebook posten und dann fleißig Likes sammeln – die meisten Likes gewinnen. (bs)