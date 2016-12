Mit ihrem Ohrwurm „Holz“ hat das Hip-Hop-Duo 257ers in diesem Jahr die deutschen Charts gestürmt. Jetzt gibt es auch eine besinnliche Weihnachts-Version.

Den Ohrwurm „Ich und mein Holz“ von den 257ers hat Ihnen BM-Redakteurin Regina Adamczak ja schon vorgestellt. Jetzt hat das deutsche Hip-Hop-Duo auch noch eine Weihnachtsversion ihres Hits veröffentlicht. Es ist lustig wie das Original, aber trotzdem irgendwie auch besinnlich:

Viel Spaß beim Hören und Mitsingen! (nr)

„Die Weihnachtszeit beginnt und alle baun ’nen SchneemannUnd der Schneemann heute ist aus HolzHolz von der Tanne ist sehr weihnachtlich Du kannst es riechen, du kannst es schmecken

Ja, wenn du es riechst, riecht es nach Liebe Aber wenn du es schmeckst, dann nicht.

Und jetzt nochmal alle Jingle Bells hier:

Ich und mein Holz, ich und mein Holz (Holzi, Holzi, Holz)

Ich und mein Holz, ich und mein HolzIch und mein, ich und mein Holz (mein Holz)

Ich und mein Holz beim Weihnachtsessen

HDGDL – wir sind unzertrennlich

Unverständlich, warum Mama meinem Holz nicht auch ein saftiges Stück Gans auf seinen völlig leeren Teller kredenzt

Und nicht nur weil man es zu Weihnachten mit Kugeln behängt, nein!

Man bringt es auch zum Leuchten

So, und jetzt Feliz Navidad, joa!

Ich und mein Holz, ich und mein Holz (Holzi, Holzi, Holz)

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein, ich und mein Holz (mein Holz)

Mit Holz kann man voll gut nen Weihnachtsbaum

Denn da ist meiner draus und deiner auch

Komm, wir gehen Schlitten fahren im Schnee durch den Fichtennadelregen

Mann, ich liebe dieses Holz, sieht man am Glitter an meinem xxx

Ich kann sicherlich verstehen, wenn jetzt nicht jeder hier so denkt

Für mich heilig dieses Holz, für euch Jesus drangehängt

Doch er war Zimmermann der Gute, also not the worst, ey

Jesus auf dich, Brudi: Happy Birthday!

Meine Mama, mein Papa, meine Oma, mein Opa

Meine Tante, mein Onkel, mein Gott

Meine Freundin, ihre Eltern und jeder, der kein Geld hat

Kriegt ’nen selbstgebastelten Stock

Christmas in the air!

Ich und mein Holz, ich und mein Holz (Holzi, Holzi, Holz)

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein, ich und mein Holz (mein Holz)“