Informativer Treffpunkt für Architekten und Handwerker

Auch auf der Bau 2017, die vom 16. bis zum 21. Januar in München stattfindet, veranstalten die Konradin Mediengruppe und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) ihre „Handwerker-Architekten-Stammtische“. Bereits zum zweiten Mal sind die Fachleute an den ZDB-Stand im Eingang Ost eingeladen. Von Dienstag bis Freitag werden hier jeweils um 11 Uhr hochkarätig besetzte Diskussions-Runden zu aktuellen Themen für kritisch informative und spannende Unterhaltung sorgen. Moderiert werden die Gespräche von Martin Mansel, Chefredakteur vom Malerblatt, Hans Graffé, Chefredakteur des dds, und Claudia Siegele, Architektin und Journalistin.

Breites Themenspektrum

Am Dienstag, 17. Januar, heißt es „Dämmen nach Fahrplan?!“ Mit den möglichen Folgen der hohen Luftdichtheit moderner Gebäude und unzureichender Lüftung werden sich Verbandsvertreter, Handwerker und Planer auseinandersetzen. Denn Bauschäden und Schimmel entstehen oft erst durch Dämmen ohne Konzept und Verstand.

„Bauen 2017 – ist Qualität unbezahlbar geworden?“ Diese provokative Fragestellung werden die Experten am Mittwoch, den 18. Januar, diskutieren. Hier geht es darum, wie man es als Handwerksunternehmen auch heute noch schaffen kann, qualitativ hochwertige Bauten abzuliefern, ohne gleich Konkurs anmelden zu müssen.

Am Donnerstag, den 19. Januar, heißt das Thema „BIM ist nicht Simsalabim?!“ BIM ist in aller Munde und wird von der Industrie gerne als Allheilmittel für die Prozesse am Bau dargestellt. Welchen Einfluss aber hat BIM auf Ausschreibungsprozesse? Können wirklich alle am Bau Beteiligten davon profitieren? Experten aus Lehre, Praxis und Industrie werden dies kritisch beleuchten.

Um „Integration – Lösung für die Nachwuchsprobleme am Bau?“ geht es am Freitag, den 20. Januar. Wie Integration funktionieren kann, welche Fragestellungen und Probleme auftreten können und was in der Praxis zu beachten ist, wird an erfolgreichen Beispielen gezeigt.

Über die Bau

Die Bau ist die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Sie hat sich als internationale Kontakt- und Geschäftsplattform für die Baubranche bewährt. Alle zwei Jahre werden hier praxisorientierte Innovationen und gewerkeübergreifende Lösungen für den Wirtschafts-, Wohnungs- und Innenausbau im Neubau und Bestand präsentiert. Auf 183.000 m² haben letztes Jahr mehr als 2000 Aussteller ihre Neuheiten präsentiert. Über 250.000 Besucher kamen nach München. (bs)