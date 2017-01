Die Fachschule für Technik und Gestaltung Flensburg veranstaltet am Freitag, den 27., und am Samstag, den 28. Januar 2017, ihre jährlichen Infotage. Interessierte können sich am Freitag von 9 bis 14 Uhr und am Samstag von 11 bis 15 Uhr über die Weiterbildung zum Staatlich geprüften Holztechniker/in und zum Staatlich geprüften Gestalter/in informieren. Die Veranstaltung findet in den Räumen der Fachschule, Schützenkuhle 20–24 in 24937 Flensburg statt.