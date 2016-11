Bereits sechs Monate vor Beginn der Ligna 2017(vom 22. bis 26. Mai) sind 90 % der Ausstellungsfläche belegt. Erwartet werden rund 1500 Aussteller, davon mehr als die Hälfte aus dem Ausland. Auf größeren Flächen präsentieren sich zum Beispiel Biesse, Bürkle, Cefla, Felder, Ima, SCM oder Unimak. Erstmalig angemeldet haben sich unter anderen RS Wood aus Italien, Aigner-Werkzeuge aus Österreich oder Vector Systems aus Neuseeland. Kleinere Unternehmen ergänzen die Präsentationen der Technologieführer der Branche. Die Platzierungen basieren auf technologisch sinnvollen Aspekten, wodurch neue Cluster entstehen. Dadurch sollen die Wege für die Besucher kürzer werden und die Themenbereiche kompakter und klarer strukturiert sein.

Zusammenwachsen von virtuellen und realen Welten

Im Fokus der Ligna stehen intelligente Konzepte für die vernetzte Fertigung über alle Prozessschritte hinweg. Gezeigt wird das Zusammenspiel und Zusammenwachsen von virtuellen und realen Welten über die gesamte Wertschöpfungskette der Holz be- und verarbeitenden Branche. Neben der „Vernetzten Fertigung“ gibt es weitere Highlights wie „Processing of Plastics and Composites“ und die „Ligna-Trainings für Tischler, Schreiner, Zimmerer und Montagebetriebe“. (bs)