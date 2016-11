Interzum-Veranstalter übernimmt ZOW

Die Messegesellschaft Koelnmesse hat die Zuliefermesse ZOW übernommen. Sie findet künftig im Zweijahresrhythmus statt – das nächste Mal vom 6. bis 8. Februar 2018.

Mit der Übernahme der ZOW biete die Koelnmesse der Branche nun zwei effiziente Plattformen, um sowohl den weltweiten als auch den regionalen Markt abzudecken. Was die Welt der Zulieferindustrie heute benötige, seien moderne, auf die gesamte Bandbreite der regionalen, nationalen und globalen Märkte abgestimmte Messekonzepte, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. Aus seiner Sicht gäbe es schon jetzt weltweit keine Veranstaltung, die so wichtige innovative und wirtschaftliche Impulse für diese Industrie setzt wie die Interzum und die ZOW. Mit dieser strategischen Übernahme baue die Koelnmesse ihre Position als führender Messeveranstalter weltweit für das Thema Furniture und Interior Design aus.

Zustimmung kommt auch von den Verbänden der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen. Deren Hauptgeschäftsführer Dr. Lucas Heumann begrüßt die Übernahme der ZOW durch die Koelnmesse, sieht damit eine strategisch optimale Ergänzung zur Interzum als internationale Leitmesse für den Möbelzuliefersektor. Ebenfalls positiv äußerten sich Russel Wilcox, CEO von Clarion Events, seit 2010 Veranstalter der ZOW , Andreas Reibchen, CEO, und Bernd Schäfermeier, CEO der Messe Ostwestfalen GmbH.

Zweijähriger Turnus

Die Interzum als die Leitmesse der Möbelzulieferindustrie und des Innenausbaus gibt alle zwei Jahre einem internationalen Publikum einen umfassenden Überblick über die weltweiten Trends für Materialien, Werkstoffe und Design in der Möbelfertigung. Demgegenüber positioniert sich die ZOW in Bad Salzuflen als Zuliefermesse Ost-Westfalen als ein spezielles Format, das sich in der Mitte zwischen Ausstellungsevent und Businessmeeting sieht. In der ZOW-Werkstatt-Atmosphäre können sich Aussteller und Besucher aus der Region und dem angrenzenden europäischen Ausland voll und ganz auf ihre Gespräche konzentrieren, ihr Wissen miteinander teilen und Entwicklungen der Industrie diskutieren. Beide Messen zusammen spiegeln die Komplexität des weltweiten Marktes wider. Mit der im Zweijahres-Turnus stattfindenden Interzum und der dann im Interzum-freien, geraden Jahr veranstalteten ZOW möchte die Koelnmesse ab 2017 die weltweit größte Bühne zur Präsentation von Weltneuheiten und Produktinnovationen bieten. Durch konzeptionelle Weiterentwicklungen sollen zukunftsträchtige Branchentreffpunkte entstehen, abgestimmt auf die Zielmärkte und Besuchergruppen. (hf)