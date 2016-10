Jetzt auch in Hessen!

Unter dem Motto „Nehmen Sie Platz“ können jetzt alle engagierten Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres in Hessen Erfahrungen in Sachen Formgebung und Gestaltung sammeln. Dafür schreibt der Verband des hessischen Tischlerhandwerks nun zum ersten Mal einen „Lehrlingswettbewerb“ aus. Jahrelange postive Erfahrung mit solch einem Wettbewerb hat bereits der rheinland-pfälzische Verband.

Gesucht sind kreative Lösungen, die mit der heutigen Technologie umgesetzt werden können. Als Material darf alles verwendet werden, was in modernen Tischlereien verarbeitet wird. Dabei soll jedoch der Anteil von Holz und Holzwerkstoffen überwiegen. Der Entwurf muss vom Auszubildenden selbst stammen, es ist nur eine Einzelteilnahme möglich, von jedem Teilnehmer kann nur ein Entwurf eingereicht werden, die größte Projektionsfläche ist auf 0,7 m² beschränkt und das Stück muss im Fall der Zulassung selbstständig in höchstens 40 Stunden gebaut werden können.

Die Teilnahmeerklärung kann ab sofort eingesendet werden. Die Stücke werden im Juni prämiert und im Kinopolis Gießen präsentiert. Es gibt Geldpreise zu gewinnen.

Ansprechpartner für den Lehrlingswettbewerb bei HessenTischler ist Dominic Honnert,