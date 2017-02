Bereits zum 26. Mal ist jetzt der Wettbewerb „Die Unternehmerfrau im Handwerk“ ausgeschrieben. Mit ihm sollen Erfolg, Mut und Leistungen starker Frauen ausgezeichnet werden. Der Preis wird in zwei Kategorien verliehen: für die mitarbeitende Partnerin oder Ehefrau des Inhabers und für die selbständige Handwerksunternehmerin. Die Siegerinnen erhalten jeweils ein Preisgeld von 2500 Euro.

Jetzt bewerben oder vorschlagen

Mit der Auszeichnung werden Frauen geehrt, die selbst Handwerksmeisterinnen, Unternehmerinnen oder mitarbeitende und mit entscheidende Partnerinnen in Teilzeit- oder Vollzeitanstellung sind. Unternehmerinnen oder mitarbeitende Frauen können sich selbst bewerben oder sie werden von ihrer Familie, der Belegschaft oder einer Handwerksorganisation vorgeschlagen. Einsendeschluss für Bewerbungen oder Vorschläge ist der 15. Mai 2017. Wichtige Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass der Betrieb, in dem die Unternehmerfrau arbeitet oder den sie leitet, seit mindestens fünf Jahren erfolgreich am Markt besteht.

Eine unabhängige Jury wertet die eingereichten Bewerbungen aus. Die Jury 2017 ist besetzt mit Heidi Kluth und Margit Niedermaier vom Bundesverband der Unternehmerfrauen (UFH), Verleger Alexander Holzmann von Holzmann Medien und Olaf Deininger, Chefredakteur von ‚handwerk magazin‘, das den Preis ausschreibt.

Die Preisverleihung findet am 13. Oktober 2017 auf dem Bundeskongress der Unternehmerfrauen in Schweinfurt statt. (bs)