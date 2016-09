Jordan Lacke feiert 125jähriges Firmenjubiläum

Die traditionsreiche Marke Jordan Lacke blickt in diesem Jahr stolz auf eine 125-jährige Erfahrung in der Lackentwicklung zurück. Die Jordan Lacke GmbH ist heute Teil der weltweit agierenden PCG Group und hat sich am Markt konsequent als gefragter Spezialist für Holz- und Möbellacke etabliert.

Seit ihrer Gründung im September 1891 in Würzburg blickt Jordan Lacke auf eine erfolgreiche. aber auch bewegte Firmengeschichte zurück. Waren zur Unternehmensgründung ausschließlich Polituren und Mattierungen im Portfolio, so wurden in den 60er Jahren in den eigenen modernen Laboren erste klare und farbige DD-Lacke für den Möbel- und Innenausbau entwickelt. In den 80er Jahren folgten die ersten Wasserlacke, später dann UV-härtende Systeme.

Ein besonderer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: Vor gut 20 Jahren brachte das traditionsreiche Familienunternehmen mit seinen High-Solid-Produkten ein bis dahin einmaliges Lacksystem auf den Markt, dessen spezielles Oberflächenfinish einen geschlossenporigen Oberflächenaufbau innerhalb nur eines Tages ermöglichte.

Seit 2014 gehört Jordan Lacke als eigenständiges Unternehmen mit Standorten in Detmold und Würzburg zur weltweit agierenden PCG Group. (ra)