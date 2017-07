Am 16. September 2017 findet in Bielefeld der 6. Meistertag NRW statt. Im Mittelpunkt der unterhaltsamen Veranstaltung stehen junge Meister. (Screenshot: Youtube-Kanal des Westdeutschen Handwerkskammertages)

Für den vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten 6. Meistertag NRW des Westdeutschen Handwerkskammertages am 16. September 2017 in Bielefeld haben sich bereits im Vorfeld zahlreiche Teilnehmende online angemeldet. Seit 2012 werden mit dieser unterhaltsamen Veranstaltung junge Meister gefeiert und in den Mittelpunkt gestellt. Impressionen aus dem Jahr 2015 gibt es im Video:

Unter Moderation von Bernd Stelter werden in diesem Jahr WHKT-Präsident Hans Hund und WHKT-Hauptgeschäftsführer Reiner Nolten mit einem Spitzenvertreter der Landesregierung in den Dialog treten.

Geistiger Input

Als Gastredner hat der deutsche Manager, Keynote-Speaker, Coach und Autor Dr. Nico Rose zugesagt. Mit dem Thema »Umgang mit Mitarbeitern und Kunden im Handwerk« – basierend auf Erkenntnissen aus der Positiven Psychologie – wird Dr. Rose als Experte und Wegbereiter der Positiven Psychologie in Deutschland für den geistigen Input sorgen. Nachdem anschließend die Bewilligungsbescheide zur Meister-Gründungsprämie übergeben sind, wird Bernd Stelter das Programm unterhaltsam abrunden.

Anmeldungen zu der Veranstaltung sind möglich unter www.meistertag-nrw.de.