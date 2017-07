Die Koelnmesse sieht sich nach der Interzum gut gerüstet für die ZOW, die vom 6.-8. Februar 2018 in Bad Salzuflen stattfindet. „Unsere Vision mit der Zuliefermesse Ost-Westfalen wieder ein wichtiges Arbeitsforum, das sich in der Mitte zwischen Ausstellungsevent und Businessmeeting sieht, zu kreieren, nimmt zurzeit voll Fahrt auf,“ so Arne Petersen, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der Koelnmesse. „Wir haben die Interzum sehr intensiv genutzt, um mit allen potentiellen Ausstellern in die aktive Kommunikation zu gehen,“ so Matthias Pollmann, bei der Koelnmesse zuständig für die Interzum und die ZOW.

Kostenloses Catering

Mit einer einheitlichen Standarchitektur bietet die Koelnmesse den Ausstellern die Möglichkeit, Ausstellungsflächen zwischen 18 und 120 m² zu wählen. Insgesamt wird die Halle 20 mit 12.000 m² Bruttoausstellungsfläche belegt. Das für die Aussteller und ihre Kunden kostenlose Catering ermöglicht ein effizientes Business und trägt so zum Messeerfolg bei.

Sonderfläche für Visionäre

Auf einer von Katrin de Louw vom Trendfilter gestalteten Sonderfläche „Tiny Spaces – Große Ideen auf kleinem Raum“ sollen die Aussteller die Möglichkeit erhalten, ihre Visionen zu zeigen. (ra)

www.zow.de