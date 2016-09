Kulturelles Erbe erhalten und bewahren

Ausstellung, Präsentationen und ein komplexes Fachprogramm hält die Fachmesse Denkmal vom 10. bis 12. November 2016 in Leipzig bereit. Zur Messe rund um die Themen Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung, die in diesem Jahr zum zwölften Mal stattfindet, werden über 400 Aussteller aus dem In- und Ausland erwartet. Besucher haben die Möglichkeit, sich drei Tage lang intensiv mit allen Facetten der Denkmalpflege und Restaurierung zu beschäftigen – von speziellen Materialien über hochwertige Produkte bis hin zu besonderen Dienstleistungen. Es präsentieren sich zahlreiche Marken, spezialisierte Handwerksbetriebe und Restauratoren sowie angesehene Institutionen. Die interdisziplinäre Branchenvielfalt wird zusätzlich bereichert durch die „Lebenden Werkstätten“ und praktischen Vorführungen traditioneller Handwerkstechniken.

Austausch und Auszeichnungen

Mit fast 150 Vorträgen, Symposien, Podiumsdiskussionen und Workshops wird im Fachprogramm der Messe die gesamte Bandbreite der Denkmalpflege und Restaurierung beleuchtet. Besucher haben dadurch die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen und mit anderen Fachleuten intensiv den Dialog zu suchen. Zu den Themen des Fachprogramms gehören „Nachwachsende Baustoffe in Sanierung und Denkmalpflege“ ebenso wie „Qualifizierung für die handwerkliche Restaurierung – die Bildungszentren stellen sich vor“. Außerdem werden auch in diesem Jahr wieder prestigeträchtige Preise verliehen. Dazu zählen die Denkmal-Goldmedaille für herausragende Leistungen in der Denkmalpflege in Europa, der Bernhard-Remmers-Preis für herausragende handwerkliche Leistungen in der Baudenkmalpflege, der Hieronymus-Lotter-Preis für Denkmalpflege 2016 und die Preise der 9. Messeakademie „DenkMal Nutzung!“.