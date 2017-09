Können Badmöbel Kunst sein? Das geht durchaus, wenn man wie Burgbad ausgewählte Stücke der Badmöbelserie Diva 2.0 mit dem Design-Furnier Grid Wood von Alpi aus Italien veredelt und mit 3D-Optik beeindruckt. Entworfen wurde das attraktive Furnier vom schwedischen Designer-Duo Front aus Stockholm.

Raffinierte Wirkung

Das Besondere an den Badmöbeln: Die Designer von Front haben mit einem eigentlich 2-dimensionalen Muster eine raffinierte 3-dimensionale Wirkung realisiert. Erreicht wurde die perfekte Illusion dank exakt geometrischer Figuren, welche im Stil alter Intarsien-Technik zusammengesetzt wurden. Das Furnier für diese optisch beeindruckende Arbeit ist ein so genanntes rekonstruiertes Echtholzfurnier, dessen Herstellung sich von der herkömmlichen Furnierherstellung etwas unterscheidet.

Die Herstellung von rekonstruiertem Echtholzfurnier

Bei rekonstruiertem Echtholzfurnier werden die gefällten Stämme geschält und die Schälware in der Regel gebleicht und gefärbt. Anschließend wird die Schälware wieder zu einem Block verleimt, in einer Form verpresst und zum Schluss gemessert. „Die mit diesem besonderen, in der Natur so nicht vorkommenden Furnier veredelten Badmöbel von Burgbad zeigen eindrucksvoll, was alles mit dem einzigartigen Naturmaterial Furnier machbar ist. So wird aus einem Möbelstück nicht nur ein attraktiver Gebrauchsgegenstand, sondern auch ein zeitloses Kunstwerk aus dem Besten des Baumes“, so die Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN), Ursula Geismann, über dieses besondere Produkt. (bs/Quelle: IFN)