Mit einem German Brand Award in der Kategorie Industry Excellence in Branding wurde Leuco, Werkzeughersteller aus Horb, im Rahmen einer feierlichen Gala im Deutschen Historischen Museum in Berlin ausgezeichnet. Dieser Preis wird vom Rat für Formgebung und dem German Brand Institute an erfolgreiche Marken, für konsequente Markenführung und für nachhaltige Markenkommunikation vergeben.

Konsistentes Corporate Design

„Wir sind sehr stolz darauf, diese renommierte Auszeichnung nach 2016 zum zweiten Mal hintereinander zu erhalten“, betont Marketingleiter Wolfgang Maier. Bei der Markenführung setzte man national und international seit Jahren auf ein konsistentes Corporate Design. Dies umfasse die Bereiche Unternehmen, Produkt, Distribution sowie Werbung und Kommunikation. „So wird weltweit in 20 Tochtergesellschaften ein einheitlicher, überzeugender Markenauftritt gewährleistet, der die Unternehmenswerte und Ziele widerspiegelt. Der German Brand Award ist der beste Beweis für den Erfolg dieser Strategie“, ergänzt Maier.

www.leuco.com

Hintergründe zum German Brand Award

Initiiert wurde der German Brand Award vom Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde. Ziel des German Brand Institute ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Der Award prämiert Marken, die durch ein klares Konzept ihr Unternehmen aus der breiten Masse hervorheben. (bs)

www.german-brand-award.com