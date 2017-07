Mehr Geld gibt es für das Tischlerhandwerk in Nordwestdeutschland. Foto: Klaus-Uwe Gerhardt/pixelio.de

Die 69.000 Beschäftigten im nordwestdeutschen Tischlerhandwerk (Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) können sich freuen: Ihre Löhne und Gehälter steigen innerhalb der beiden nächsten Jahre in zwei Stufen. Darauf einigten sich Vertreter der IG Metall Anfang Juli in Hamburg in Verhandlungen mit den Fachverbänden des Tischlerhandwerks.

Auch höhere Azubivergütung

Die erste Erhöhung um 2,5 % gibt es zum 1. August 2017, die zweite um weitere 2,2 % zum 1. August 2018. Angehoben werden auch die Ausbildungsvergütungen, und zwar um jeweils 20 Euro pro Lehrjahr zum 1. August 2017 und zum 1. August 2018. Ein Auszubildender im dritten Lehrjahr kommt dann auf eine monatliche Vergütung von 820 Euro.

Die Entgeltvereinbarungen haben eine Laufzeit bis zum 31. Juli 2019 und bieten daher für die nächsten zwei Jahre allen betroffenen Betrieben Planungs- und Kalkulationssicherheit. Christian Iwanowski, Tarifsekretär IG Metall Nordrhein-Westfalen und Mitglied der Verhandlungskommission: „Mit diesem Abschluss werden die Beschäftigten an der sehr guten Auftragslage im Tischlerhandwerk angemessen beteiligt.“ (bs)