Im Herbst 2017 findet die dritte Auflage des Internet-Marketing-Tag im Handwerk statt, diesmal gleich an drei Orten: am 14.10. in München, am 4.11. in Köln und am 9.12. in Berlin. Das Seminar richtet sich an Internet-Marketing-Einsteiger und Handwerksunternehmer, die ihr Internet-Marketing selbst planen, aufbauen oder betreuen möchten. Durch die drei Standorte möchten die Veranstalter Volker Geyer und Thomas Issler die Teilnehmerzahl pro Standort verkleinern, um sich noch persönlicher um alle Teilnehmer kümmern zu können. So sei sichergestellt, dass alle Teilnehmer – sowohl Internet-Einsteiger als auch Fortgeschrittene – den optimalen Nutzen haben. Dazu gibt es ein durchgehendes Konzept und ein Arbeitsbuch für alle Teilnehmer, um die Inhalte auch zu Hause nachvollziehen zu können.

Websites in der Live-Analyse

Thematisch wollen die Veranstalter mehr und mehr in die Tiefe gehen. Bei vielen Inhalten stehen Geyer und Issler zusammen auf der Bühne, um die Themen gemeinsam zu präsentieren. Zusätzlich sind viele Live-Schaltungen eingeplant, u. a. wird das Erstellen eines Blogposts und die Verteilung der Informationen im Netz gezeigt, um sich damit bei Google innerhalb kürzester Zeit auf Seite 1zu platzieren. Als Bonus analysiert Issler die ausgelosten Websites von jeweils fünf Teilnehmern live während des Seminars. Die praktischen Tipps sollen den Teilnehmern helfen, ihre eigene Website zu optimieren.

Als Gast wird Jörg Mosler, Handwerksmeister und mittlerweile bekannter Speaker und Buchautor („Glücksschmiede Handwerk“), alle Termine mit einem impulsgebenden Vortrag bereichern.

Bei Anmeldung bis 30.9.2017 beträgt die Teilnahmegebühr 139 Euro, ab dem 1.10.2017 gilt der Normalpreis von 179 Euro (jeweils zzgl. 19 % MwSt.). (bs)

Weitere Infos zur Veranstaltung sowie das Anmeldeformular findet man unter www.internet-marketing-tag-handwerk.de