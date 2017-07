In der Galerie der Handwerkskammer Hamburg am Holstenwall 12 in 20355 Hamburg zeigen Tischlermeister und Holztechniker, was man mit dem Werkstoff Holz alles machen kann. Von 28. August bis 3. September 2017 sind in den Räumen der Handwerkskammer Hamburg über 30 Meistertücke ausgestellt. Während dieser Woche gibt es Billardtische, Überseekoffer, Sideboards, Betten und vieles mehr zu bestaunen – Unikate aus den unterschiedlichsten Holzarten, teilweise kombiniert mit Glas, Stein und Leder.

Die Ausstellung ist am Montag von 10 bis 20, Dienstag bis Freitag von 8 bis 20 und am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. (hf)

www.elbcampus.de