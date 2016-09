Die Meisterschule für Schreiner an der Gewerblichen Schule Ravensburg lädt am Sonntag, den 18. September 2016, zur Ausstellung der Meisterstücke des Kurses 2015/16 ein. 19 Jungmeisterinnen und -meister zeigen in der Holzwerkstatt der Gewerblichen Schule, Gartenstraße 128 in 88212 Ravensburg ihre Prüfungsstücke.