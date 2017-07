An Inhaber, Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter, die an strategischen Veränderungsprozessen mitwirken, richtet sich das Tischler NRW-Seminar „Wie führe ich meine Mitarbeiter“ am 12. September 2017 in Dortmund. Unter Leitung von Unternehmensberater Martin Köhler lernen die Teilnehmer die vielfältigen Anforderungen an eine Führungskraft kennen, verschaffen sich Klarheit über ihre Führungsaufgaben, erhalten mehr Sicherheit im Führungshandeln und gewinnen einen Einblick in die psychologischen Bedingungen wirksamen Führens.

Intensiv in kleiner Runde

Das Seminar mit maximal 20 Teilnehmern hat folgende Inhalte:

Wie motiviere ich meine Mitarbeiter?

Was kann an Führung in meinem Betrieb stattfinden?

Wie kann ich klar und konsequent mit meinen Mitarbeitern reden?

Welche Werkzeuge gibt es in der Führungsarbeit?

Wie binde ich meine Mitarbeiter langfristig an den Betrieb?

Wie schaffe ich eine hohe Beteiligung bei den Mitarbeitern?

Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt für Innungsmitglieder 150 Euro, für Nichtmitglieder 190 Euro (jeweils zzgl. MwSt.). (bs)

Online anmelden kann man sich in der Seminardatenbank unter www.tischler.nrw/infos-fuer-tischler/aus-und-weiterbildung/seminar-datenbank/