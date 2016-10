Die Meisterschule für Schreiner München lädt am Freitag, den 14. und am Samstag, den 15. Oktober 2016, in die historische Aula und den Ausstellungsraum des Kerschensteiner Berufsschulzentrums in der Liebherrstr. 13 in 80538 München ein. 37 Meisterschüler und -schülerinnen der Abschlussklassen K131 und MVK 113 zeigen ihre Meisterstücke. (hf)