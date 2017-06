Am 16./17. Juni 2017 trafen sich die Delegierten des Bundesinnungsverbands des Tischler- und Schreinerhandwerks (TSD) in Berlin. Nur im engen Schulterschluss und im Netzwerk der Verbände, so Gastredner Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Handwerks, sei es möglich, die Interessen der kleinen und mittelständischen Handwerksbetriebe erfolgreich zu vertreten.

Erfolge durch Engagement

Die Innungsorganisation des Tischler- und Schreinerhandwerks sei dafür ein hervorragendes Beispiel, so Wollseifer weiter. Ob in Brüssel oder Berlin, es gäbe zahlreiche gemeinsame Erfolge, die auf ein großes Engagement gründeten. So sei es mit dem reformierten Mängelgewährleistungsrecht zu Jahresbeginn gelungen, unter anderem die eklatante Haftungslücke für Handwerksbetriebe abzuschaffen. Und auch beim jüngsten europäischen Vorstoß zu einem sogenannten Dienstleistungspaket sei man eng zusammengerückt, um gemeinsam mit der deutschen Politik eine Phalanx für die Europafestigkeit des deutschen Meisterbriefs zu bilden.

Abschließend ehrte Wollseifer den Präsidenten des bayerischen Fachverbands, Konrad Steininger, mit dem „Handwerkszeichen in Gold“. Der gab das Lob direkt weiter und bedankte sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen der Innungsorganisation im Haupt- und Ehrenamt, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz wesentlichen Anteil daran hätten, dass er zukünftig die höchste Auszeichnung im deutschen Handwerk tragen dürfe.

Hohe Erwartungen

Dass sich die Innungsorganisation neben ihrem umfassenden Dienstleistungsangebot in erster Linie als Schutzinstanz für die kleinen und mittelständischen Tischler- und Schreinerbetriebe definiert, kommt nicht von ungefähr. Wie zwei repräsentative Mitgliederbefragungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen zeigen, knüpften Innungsbetriebe sehr hohe Hoffnungen, aber auch Erwartungen an die positive Entwicklung und Ausgestaltung der hiesigen Rahmen- und Standortbedingungen.

TSD-Hauptgeschäftsführer Martin Paukner überrascht das keineswegs: „Das sind genau die Bereiche, die Unternehmer am wenigsten planen können. Unsere Netzwerke hingegen sind in der Lage, eine gemeinsame Stimme zu formen, die auch gehört wird.“ Sei es in wichtigen Gremien wie dem Unternehmerverband des Deutschen Handwerks, dem Deutschen Holzwirtschaftsrat oder der Berufsgenossenschaft Holz und Metall; sei es im Zuge der europäischen Normungsarbeit, der Sicherung des eigenen Berufsstandes oder als Mitglied der Verbändeallianz der Ausbaugewerke, die gegenwärtig mit den Trägern der SOKA-Bau in Verhandlungen steht: Tischler Schreiner Deutschland ist Teil eines umfangreichen Verbändenetzwerks in Deutschland und Europa zum Schutz der Interessen des Tischler- und Schreinerhandwerks.

Gut aufgestellt

Insgesamt fühlt sich die Innungsorganisation des Tischler- und Schreinerhandwerks bei aller Themenfülle gewappnet und umfassend aufgestellt. Stillstand werde es aber nicht geben. „Natürlich ist nicht jeder Fortschritt immer sofort messbar, wie beispielsweise aktuell die Fortsetzung unserer Fachschriftenreihe oder die direkte positive Resonanz, die wir im Zuge der Ligna oder bei anderen öffentlichen Auftritten erfahren. Aber nur indem wir konsequent die Basis einbeziehen, kann sich unsere Organisation am Puls der Branche zum Nutzen für unsere Betriebe weiterentwickeln“, sagt Martin Paukner. (bs)