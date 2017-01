In der Holzbearbeitung setzen Handwerk und Industrie immer stärker dieselben Technologien ein. Eine Trennung ist kaum mehr auszumachen. Diesem internationalen Markttrend will die Weltleitmesse Ligna mit einem neuen Flächenkonzept Rechnung tragen.

Ab 2017 geht die Ligna, Weltleitmesse für Maschinen, Anlagen und Werkzeuge zur Holzbe- und -verarbeitung, mit einem neuen Flächenkonzept an den Start. Es soll aktuelle Marktentwicklungen aufgreifen und den Messebesuch noch effizienter gestalten. Entwickelt haben es die Deutsche Messe und der VDMA Holzbearbeitungsmaschinen gemeinsam mit den Ausstellern, die nach Angaben der Veranstalter hinter dem neuen Konzept stehen.

Vom Wald auf die Säge bis zur Oberfläche

Die neue Struktur hat sieben Schwerpunkte:

Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für die Einzel- und Serienfertigung (Fertigbearbeitung)

Oberflächentechnik

Holzwerkstoffherstellung

Sägewerkstechnik

Maschinenkomponenten und Automatisierungstechnik

Energie aus Holz

Forsttechnik

Die Bereiche werden auf dem Messegelände auch räumlich neu angeordnet, um besserethematische Übergänge zu ermöglichen.

Marktführer in unterschiedlichen Hallen

Die Wege werden künftig kürzer, die Themenbereiche kompakter und klarer strukturiert. Der entscheidende Vorteil für den Kunden: Er findet das, was er sucht, künftig schneller.

Die Marktführer sind auf unterschiedliche Hallen verteilt. Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für die Einzel- und Serienfertigung werden in den Hallen 11 bis 15 und 27 ausgestellt – mit Biesse in 11, IMA in 12, SCM und Felder in Halle 13, Homag in 14 und 15 und Weinig in Halle 27.

Die Oberflächentechnik erhält einen eigenen Ausstellungsbereich in Halle 17. Ein komplett neues Angebot gibt es in Halle 16: Maschinenkomponenten und Automatisierungstechnik. Hier werden elektrische Automation, Datenaustausch und Antriebstechnik sowie Automatisierungssoftware behandelt.

Wichtige Messe mit hoher Internationalität

2015 stellten mehr als 1500 Aussteller auf der weltweit wichtigsten Messe für Maschinen, Anlagen und Werkzeuge für die Holzbe- und -verarbeitung aus. 93 100 Besucher verschafften sich ein Bild von den Neuheiten und haben in hohem Maße in innovative Technologien investiert. Die nächste Ligna findet vom 22. bis 26. Mai 2017 in Hannover statt. (nr)