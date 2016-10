Neues BM-Gewinnspiel: Schlagkräftiger Kollege

Bürstenloser Motor, 5-Ah-Akkus und bis 135 Nm Drehmoment: Im Oktober verlosen wir einen Akku-Schlagbohrschrauber Fuel M18 FPD von Milwaukee.

Infos zum Akku-Schlagbohrschrauber

Entwickelt für den Profibereich schafft der kraftvolle Schrauber in Holz Bohrdurchmesser von bis zu 65 mm, in Stahl bzw. Stein bis 13 bzw. 16 mm. Ein Zwei-Gang-Getriebe sorgt für materialgerechte Abstimmung der Dreh- und Schlagzahlen. Leerlaufdrehzahl: Bis 550 im ersten bzw. bis 2000 min-1 im zweiten Gang. Schlagzahl: 9.350 bzw. bis 32 000 min-1. Für Schraubarbeiten lässt sich das Drehmoment 24-stufig exakt dosieren. Samt Akku wiegt die Maschine 2,4 kg und misst in der Länge 190 mm.

Der Handgriff ist mit virbrationsdämfpenden Softgrip-Auflagen versehen. Bohrer und Bits lassen sich dank Fixtec-Metall-Schnellspannbohrfutter einfach und werkzeuglos wechseln.

Unterhalb des robusten Metallgetriebegehäuses befindet sich eine LED-Lampe, die den Arbeitsbereich wirkungsvoll ausleuchtet. Der Akku verfügt über eine vierstellige Ladestandsanzeige.

Das Gewinnpaket

Zum Gerät im stabilen Systemkoffer (HD-Box) samt Gürtel-Clip gehören zwei 18V-/5Ah-Akkus der Redlithium-Ion-Serie und ein Schnellladegerät.

