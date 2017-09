Im September verlosen wir zwei der neuen Flächenadapter-Sets von Ruwi jeweils im Wert von rund 300 Euro – geeignet entweder für Systainer oder L-Boxx.

Upgrade für Ihre Transportkoffer

Die Flächenadapter geben den modularen Transportbehältern Systainer (Tanos) bzw. L-Boxx (Sortimo) ein Upgrade. In der Set-Variante mit Schienen samt Auflage entsteht eine kompakte Workstation für Zuschnitte & Co. Wer mehrere Koffer ausstattet, schafft eine variable Auflage für lange Teile oder Rahmen.

Einfach Huckepack genommen

Der Adapter besteht aus einer mehrfach lackierten Multiplex-Platte mit Nutenbild.

Er wird mit Systainern per T-Loc oder Schnappverschluss verbunden und bei L- Boxxen aufgeschraubt. Auf dieser Basis lassen sich die werkzeuglosen Spannelemente der Firma Ruwi von der Werkstatt auf den mobilen Einsatz übertragen – in unserem Fall: Zwei 750 mm lange Anschlagschienen mit aufgeschraubten, jederzeit einfach austauschbaren Werkstückauflagen. Ihr hochwirksamer Antirutsch-Belag hält die Werkstücke an ihrem Platz und erlaubt eine komfortable Bearbeitung – auch ganz ohne zusätzliche Fixierung durch Zwingen.

Und so funktioniert´s: Hier geht´s zum Demovideo auf BM-Online

Was neben Schraubstock oder Positionswinkel noch alles mit Schnellspannern auf den Platten fixiert werden kann, zeigt Ruwi auf seiner Webseite:

www.ruwi.de

Ihr Gewinn – so funktioniert’s

Jedes Set umfasst einen Flächenadapter, zwei 750-mm- Anschlagschienen samt vier Klemmwinkeln.

