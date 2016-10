Ohrwurm für Holzwürmer

Ach, unsere Jungredakteure haben ihn ja schon seit Längerem im Ohr. Jetzt ist er auch bei mir angekommen: „Ich und mein Holz“ – der Ohrwurm der 257ers. Kennen Sie nicht? Macht nix. Aber diesen Song sollte man als Holzwurm vielleicht doch mal gehört haben. (ra)

Hier der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=wjXUBG15eZ8

Und hier der Text:

Ich und mein Holz

Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema – ich und mein Holz

Und das Thema heute, es heißt Holz – ich und mein, ich und mein Holz

Holz sieht sehr schön aus, Holz ist vielseitig – ich und mein Holz

Du kannst es verbrennen, du kannst es sägen – ich und mein, ich und mein Holz

Ja, wenn du es verbrennst, dann spendet es Wärme – ich und mein, ich und mein Holz

Aber wenn du es sägst, dann nicht – oh!

Und jetzt mal alle in this wood, joa:

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Holzi, Holzi, Holz

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein, ich und mein Holz (mein Holz)

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Holzi, Holzi, Holz

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein, ich und mein Holz (mein Holz)

Ich und mein Holz – best friends forever

HDGDL, wir sind unzertrennlich

Unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Holz sein will

Und nicht nur, weil man es sich wunderschön ins Wohnzimmer stellen kann, nein

man kann es auch lackieren

So, und jetzt nochmal alle in this wood, joa:

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Holzi, Holzi, Holz

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein, ich und mein Holz (mein Holz)

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Holzi, Holzi, Holz

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein, ich und mein Holz (mein Holz)

Mit Holz kann man voll gut‘n Staudamm bauen

Und wenn der Staudamm bricht, ihm auch vertrauen

Denn das ist crazy, dieses Zeug, rettet nämlich Leute

Wie die Baywatch-Flittchen oder dieser David Hesselholz

Du hast ‚n Playsi-Pad aus Gold? Ich bin auf Kettensäge stolz

Der Mahagoni-Proll, ich bring kein‘ Pressspan unters Volk

Let us take some Holz for Gebrauchsgegenstände

Es beginnt ein neues Leben, wenn ein Baumleben endet

Meine Bank, mein Tisch, meine Treppe, meine Besen,

Meine Vase, dein Zuhause, mein Kopf

Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt

Ist der schwerste und der heftigste Stock

Put your hands in the air!

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Holzi, Holzi, Holz

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein, ich und mein Holz (mein Holz)

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Holzi, Holzi, Holz

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein, ich und mein Holz (mein Holz)

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein Holz, ich und mein Holz

Ich und mein Holz, ich und mein Holz