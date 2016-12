Fast 70 Tischler und Schreiner aus ganz Deutschland haben am „PaletteCongress Holz des Softwarehauses Palette Ende November in Nürnberg teilgenommen. In den Fachvorträgen ging es um die neue Software-Version Holztechnik 4.0, das effektive Arbeiten mit Katalogen und Objekten und die direkte Anbindung an verschiedene CNC-Bearbeitungszentren.

Anwenderwünsche berücksichtigt

Die neue Anwendung wurde, so Palette CAD, in enger Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Tischler- und Schreinerhandwerk entwickelt. Im Zuge dieses Prozesses sei schnell klar geworden, dass die bisherigen Lösungen am Markt noch nicht den Anforderungen der Branche gerecht wurden. Auf der Wunschliste hätten Ideen gestanden wie die von einer durchgängigen Softwarelösung – von der Planung der Schreinerplatte bis hin zur CNC-Bearbeitung, dass Software für die Holzbranche einfach und flexibel zu bedienen sein und die Produktion komfortabel und wirtschaftlich erfolgen müsse. Diese Wünsche seien in die komplett neu programmiert Software eingeflossen. Wichtigste Neuerungen sind die objektorientierte Schreinerplatte, die Möglichkeit zum sofortigen Hin- und Herschalten zwischen 2D- und 3D-Modus, ein neuer Schrankkonfigurator und die durchgängige Anbindung des Programms an CNC-Maschinen. Im Dialog mit den Kunden soll die Holztechnik weiter ausgebaut und dabei auch die Fragen aus der Veranstaltung berücksichtigt werden, zum Beispiel, warum es sinnvoll ist, nur halbfertige Objekte wie etwa einen Korpus ohne Inneneinteilung zu erstellen, oder ob man Dübel einblenden lassen kann, wenn in schräge Schränke eine stumpfe Rückwand gedübelt werden soll. (bs)