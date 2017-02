Der bekannte Materialpreis von Raumprobe startet dieses Jahr mit neuen Kategorien, neuen Sponsoren, neuer Homepage und erstmals mit Online-Voting.

Gesucht werden Projekte, bei denen das Material einen besonderen Stellenwert einnimmt. Ausgezeichnet wird der aufsehenerregende Einsatz bemerkenswerter Materialien von gleichermaßen hoher ästhetischer und architektonischer Qualität. Planer, Designer und (Innen-)Architekten können sich bis zum 30. April 2017 mit ihren Projekten, die zwischen 2015 und 2017 realisiert wurden, um die Preise bewerben.

Preise per Jury und Online-Voting

Vergeben werden fünf Auszeichnungen in fünf Kategorien. Eine unabhängige Fachjury kürt die Sieger in den Kategorien Anwendungsklasse, Materialklasse und Materialeinsatz. Ein weiterer Preis wird dieses Jahr zum ersten mal per Online-Voting ermittelt.

Zusätzlich wird von jedem der vier Sponsoren Baswa Acoustic AG, Konrad Hornschuch AG, Object Carpet GmbH sowie UPM Biocomposites eine Auszeichnung verliehen.

Die Preisträger werden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Hospitalhof Stuttgart ausgezeichnet. Dieses Projekt des späteren Preisträgers Lederer Ragnarsdóttir Oei Architekten war beim Materialpreis 2015 eingereicht worden. (bs)