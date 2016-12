Mit seiner neuen Broschüre „Holz – eine attraktive und bewährte Lösung im Wohnungsbau“ stellt das Netzwerk Wald und Holz Eifel einen Ratgeber zum Bauen mit Holz zur Verfügung. Er umfasst Texte zu Architektur, Holz und Umwelt sowie zahlreiche Baubeispiele aus ganz Deutschland ab: Vom Ausbau bis zum Neubau, von Einfamilienhäusern über Mehrgeschosser bis zur Häuserreihe wird ein firmenneutraler Überblick über die vielen Möglichkeiten des modernen Holzbaus gegeben.

Breites Themenspektrum

Brandschutz, Ästhetik, Dauerhaftigkeit und Werthaltigkeit des Bauwerks, Zweckmäßigkeit und Flexibilität der Raumaufteilung sowie Kosten- und Planungssicherheit sind Themen, die in der Broschüre ihren Platz finden. Hinzu kommen nützliche Hinweise und Bautenporträts, die speziell auf die unterschiedlichen Anforderungen vom „Leben auf dem Land“ und dem „Wohnen in der Stadt“ zugeschnitten sind. Verweise auf viele weitere Holzbaubeispiele im Internet, in Zeitschriften und Broschüren sowie Informationsquellen zum Thema Holzbau runden den Ratgeber ab. Die 24-seitige „Mantelbroschüre“ soll künftig von Kommunen durch einen eigenen Einleger um konkrete Angebote an Bauinteressierte und die jeweiligen stadtplanerischen Anforderungen ergänzt werden. Die Stadt Mechernich in der Eifel hat als erste diese Möglichkeit genutzt und stellt in ihrem Informationsblatt eine Holzbausiedlung vor, in der Holz als Baumaterial eine besondere Rolle spielt.

Die Broschüre entstand mit fachlicher Unterstützung des Holzkompetenzzentrums Rheinland und wurde gefördert vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie ist einzeln kostenlos bestellbar per Fax an +49 (0) 2486 80 10-25 oder E-Mail an info@wald-holz-eifel.org. (bs)