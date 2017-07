Fachvorträge und Produktpräsentationen erwarten die Besucher des Schreinertags 2017 am 23. September in Nattheim. (Foto: Schreiner BW)

Fachvorträge und Produktpräsentationen erwarten die Besucher des Schreinertags 2017 am 23. September in Nattheim. (Foto: Schreiner BW)

Der Baden-Württembergische Schreinertag 2017 findet am 23. September in Nattheim statt. Auf dem Gelände des diesjährigen Kooperationspartners, der Firma Maschinen-Grupp, werden 700 Teilnehmer erwartet. Das Branchenforum richtet sich an Unternehmer, leitende Mitarbeiter und Familienangehörige, die hier Informationen, Anregungen und Impulse erhalten, um ihre betrieblichen Herausforderungen noch besser zu meistern. Der Eintritt zum Forum, das von BM als Medienpartner unterstützt wird, beträgt 35 Euro, für jede weitere Person 30 Euro, jeweils zzgl. MwSt.

Produktpräsentationen der Schreinerpartner

In der begleitenden Ausstellung präsentieren sich rund 65 namhafte Zulieferer aus Industrie, Handel und Dienstleistung. 12 dieser Marktpartner nutzen die Gelegenheit zu Fachvorträgen und Produktpräsentationen neben ihrem Standauftritt. Die jeweils rund 20-minütigen Präsentationen finden zwischen 15 und 16 Uhr statt. Hier ein Überblick zu Themen und Referenten:

Selbstheilende Lacke, Natürlichkeit, Effekte, wohin geht die Ober-flächenreise?“ (Stefan Zink, Adler Deutschland

Digitalisierung / Industrie 4.0: Methoden für das Handwerk für die Arbeitsvorbereitung & Fertigung (Rainer Glöckle, imos AG)

Wenn Schreiner träumen… (Markus Grupp, Maschinen-Grupp GmbH)

Mehr Unterstützung bei Marketing, Beratung und Verkauf (Thomas Pohl, Häfele GmbH & Co. KG)

Stressbewältigung durch Blitzentspannung (Stefanie Sigwart, IKK classic)

Die Pfleiderer Design-Kollektion 2017-2020 (Bruno Schauber, Pfleiderer GmbH)

europlac Edelholz – Charme des Echten (Andreas Graf, Röhr GmbH europlac s.r.o.)

Die leichten Dreifach-Isoliergläser (Jürgen Saal, Saint Gobain Glassolutions Isolierglas-Center GmbH)

Breitband IP-Umstellung (Aleksandar Birmanac, the-company.de GmbH & Co. KG)

Teamarbeit / CAD-CAM-Branchensoftware (Bernd Göppert, Up 21 GmbH)

Fachforen liefern Impulse

Fachvorträge ausgewiesener Experten finden in den fünf Foren statt. Die Vorträge werden jeweils in zwei Blöcken angeboten, so dass man insgesamt zwei besuchen kann, um sich Anregungen, Impulse und Denkanstöße für die betriebliche Weiterentwicklung zu holen. Die Themen:

Was Schreiner über Terrassenholz-/dielen wissen sollten! (Referent: Dr. rer nat. Immo Heinz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thünen-Institut für Holzforschung). Im Vortrag werden einheimische, tropische Hölzer und neuartige Werkstoffe für den Terrassendielenbereich vorgestellt sowie wichtige physikalische Eigenschaften, natürliche Holzfehler und mögliche Verfärbungsreaktionen anhand von Reklamationen aufgezeigt, die den Verarbeiter informieren sollen, bevor „das Kind in den Brunnen gefallen ist“.

Smart Home – Digitalisierung & Design (Referentin: Sabine Lenk, Industrial Designerin, lehrt an der FH Salzburg). Der Vortrag zeigt Produktbeispiele und Raumlösungen, die bereits realisiert sind, sowie Entwicklungen, die zwar heute noch Studien und Konzepte sind, aber schon bald im Smart Home einziehen könnten.

Zeitgemäßer Umgang mit der Zeit (Referenten: Prof. Dr. Karlheinz Geißler, Mitbegründer der deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik, und Jonas Geißler, Lehrbeauftragter an der Universität München). Der in zwei Teilen konzipierte Vortrag zum Thema Zeit beschreibt eingangs, wie es dazu kam, dass wir so mit Zeit umgehen, wie wir es heutzutage tun. Im zweiten Teil des Vortrags geht es um zentrale Fragen des klugen und zufriedenstellenden Umgangs mit Zeit.

Hören Sie auf zu werben. Betreiben Sie Marketing. (Referentin: Monika Gisi-Büttner, Geschäftsführerin der Wertmacher Werbeagentur). Dieser Vortrag vermittelt Basiswissen zum Thema strategisches Marketing und gibt praktische Tipps für mehr Erfolg.

Leichtbau ist nicht nur leicht (Referent: Petter Kettler, geschäftsführender Vorstand der Interessengemeinschaft Leichtbau e. V.). Der Vortrag gibt einen Überblick zum Thema Leichtbau sowie einen Ausblick auf neue Entwicklungen, Funktionen und Anwendungsgebiete.

Ehrungen und Preise

Auch in diesem Jahr werden auf dem Schreinertag besondere Leistungen ausgezeichnet. So werden die Vorjahressieger der Wettbewerbe für junge Schreiner, „Gestaltete Gesellenstücke“ und praktischer Leistungswettbewerb auf Landesebene, geehrt. Der Schreinerpartner IKK stiftet einen Preis und nimmt gemeinsam mit Landesinnungsmeister Anton Gindele die Verleihung vor.

Einen Höhepunkt des Branchenforums bildet die Verleihung des Thalhofer-Innovationspreises an Betriebe und Innungen. Der Thalhoferpreis 2017 steht unter dem Motto „Innungsschreiner übernehmen gesellschaftliche Verantwortung“. Auf insgesamt sechs Betriebe und drei Innungen wartet ein Preisgeld in Höhe von zusammen 12 000 Euro.

Bereits zum zweiten Mal wird der Festool Effizienz-Oskar verliehen. Drei Gewinner erhalten wertvolle Sachpreise aus dem Festool-Produktprogramm Arbeitsplatzorganisation und Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von 6000 Euro. Der Hauptpreis ist ein komplettes Conturo-Kanten-System.

Schwäbisches zum Ausklang

Raus aus dem Holz, rein in den Dialekt: Zum Ausklang präsentiert die Schwäbische Kultband „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ ihr neues Programm. Es soll vermitteln, dass das bei unseren italienischen Nachbarn gelebte „dolce far niente“ auch in der schwäbischen Lebensart schon immer sprachlich verwurzelt ist. Diesen und vielen anderen Lebensweisheiten gehen die vier skrupellosen Hausmusiker in ihrem neuen Programm auf den Grund. Dabei bedienen sie sich ihres auf der Bühne aufgebauten „fahrenden Musikalienhandels“: Es wird gezupft, gezogen, geblasen, gesungen, gebrüllt, gestrichen, geschlagen, getrunken, gegessen und geschwitzt, was das Zeug hält. (bs)

Weitere Informationen zum Schreinertag gibt es unter www.schreiner-bw.de, Rubrik „Für Unternehmer“.