Über 3000 Teilnehmer hat Simonswerk mit seiner Roadshow unter dem Motto „Bandtechnik, die bewegt“ im letzten halben Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz über sein Sortiment von Bandsystemen für Objekt-, Wohnraum- und Haustüren informiert. Verarbeiter und Fachhändler wurden vor Ort besucht – mit dem Ziel, technische Produktinformation zu vermitteln, persönliche Gespräche zu führen und einen direkten Erfahrungsaustausch in einer lockeren Atmosphäre zu ermöglichen.

Volles Programm mit mobilen Messeständen

Für die Vor-Ort-Vorführungen waren zwei Fahrzeuge als rollende Messestände komplett mit Bandtechnik ausgerüstet. Zur Ausstattung gehörten Modellausführungen, Musteranschläge sowie Übersichten der Oberflächenausführungen. Die jeweiligen Veranstaltungen wurden individuell und flexibel je nach Räumlichkeiten an verschiedenen Orten in den Werkstätten, Büros, Ladengeschäften, ausgewählten Veranstaltungsorten und bei gutem Wetter auch unter freiem Himmel durchgeführt.

Gezeigt wurden alle Bandsysteme aus dem Sortiment als Originalprodukt zum Anfassen und eingebaut in Musteranschlägen zum Ausprobieren. Mit dabei war auch die Klemmschutzlösung für die Nachrüstung von bestehenden Türen in Kindergärten und für den Neubau von Türen mit Klemmschutz. „Flächenbündigkeit und Klemmschutz sind für uns derzeit wichtige Themen. Diese Präsentation nutzen wir, um mit Simonswerk Details und Besonderheiten zu besprechen“, sagt Andreas Probst, Inhaber der Tischlerei Probst, über seinen Eindruck. Positiv äußert sich auch Tischler Kai Rosenberg von den Köster Möbelwerkstätten aus Altenberge über die mobile Präsentation. „ So bleibt das Wissen auch viel besser hängen, wenn man die Produkte selbst in die Hand nehmen kann und sie im Einsatz zu sehen sind“. (bs)