Spielräume schaffen

Teilnehmer aus ganz Deutschland, Polen, Österreich und der Schweiz fanden sich auch in diesem Jahr im schwäbischen Schorndorf ein, um die schon zur Tradition geworden Partnertage von Holzbau Schmid GmbH & Co. KG (Hoba) einem der führenden Spezialisten im Bereich Brandschutzelemente aus Holz, Glas und Edelstahl sowie nicht brennbarer Baustoffplatten, zu besuchen. Die 16. Veranstaltung dieser Art stand unter dem Motto „Räume“. Sie bot eine Mischung aus Informationen und Unterhaltung.

Neben der Gelegenheit, interessante Gespräche mit Gleichgesinnten zu führen, konnten die Teilnehmer Vorträge besuchen, die auf die Fragen ihres unternehmerischen Alltags abgestimmt waren. Ein wichtiger Bestandteil waren dabei die juristischen Schulungen. Dieses Jahr erfuhren die Unternehmer, welche Handlungsspielräume ihnen das Gesetz bei der Vertragsgestaltung bietet und was hinsichtlich des Wettbewerbsrechtes zu beachten ist. Ferner konnten die Gäste ihren Blick für Körpersprache schärfen und lernen, wie sich die Liquiditätssteuerung auf das unternehmerische Leben auswirkt. Zudem erfuhren sie wichtige Gesichtspunkte zum Thema Vertrauen im Geschäftsleben und was sie bei der Übergabe eines Unternehmens an die nächste Generation berücksichtigen sollten. Am zweiten Veranstaltungstag stellte Claus Schmid, einer der Hoba-Geschäftsführer, vor, welche neuen Entwicklungen und Lösungen das Unternehmen seinen Partnern anbietet.