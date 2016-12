Eine gerissene Kabelisolierung an der Bohrmaschine oder ein defekter Stecker am Drucker – meist reicht ein kleiner Mangel, um Schäden vom leichten Stromschlag bis hin zum ernsthaften Arbeitsunfall zu verursachen. Gerade bei elektrischen Betriebsmitteln, die im alltäglichen Gebrauch sind, versäumen viele Unternehmer ihre Pflicht zur regelmäßigen Wartung und Prüfung. Laut Statistik der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse ereignen sich etwa 90 % der Stromunfälle im Bereich der Niederspannung, also bei einer Spannung unter 1000 Volt wie beim Drucker im Büro oder dem Wasserkocher im Pausenraum. „Sichtbare Mängel wie zum Beispiel defekte Kabelisolation sind eine der häufigsten und am meisten unterschätzten Unfallursachen. Das klassische ‚Eine-gewischt-bekommen’ ist ein Zeichen dafür, dass Strom fließt, wo er nicht hingehört“, erklärt Gerd Lehmann, Referent des TÜV Nord.

Nichtprüfung ist strafbar

Unternehmer sind dafür verantwortlich, dass die Sicherheit für alle Mitarbeiter gewährleistet ist. Sie haben dafür zu sorgen, dass alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den elektronischen Regeln entsprechend betrieben werden. Zusätzlich müssen sie gewährleisten, dass die Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung von einer dafür qualifizierten und geschulten Person durchgeführt werden. Geschieht das nicht, handelt es sich bereits um einen strafbaren Vorsatz. Nicht selten müssen sich Unternehmer deshalb nach einem Arbeitsunfall mit Strom vor Gericht verantworten.

Große Gefahr bei mobilen Geräten

Gerade Geräte, die leicht von einem Ort zum anderen transportiert werden können und dabei wiederholt an einen Stromkreislauf angeschlossen und von diesem getrennt werden wie Laptop-Trafos, Bohrmaschinen oder Kabel stellen eine große Gefahrenquelle dar. Da die Geräte viel in Bewegung sind und oft durch verschiedene Hände gehen, lauern hier durch Fehler in der Bedienung und schnelle Abnutzung die meisten Gefahren. Bereits eine regelmäßige Sichtprüfung, bei der elektrische Betriebsmittel auf äußere, sicherheitsrelevante Mängel geprüft werden, kann Unfälle verhindern.

Zusätzlich sollte der Zustand der Isolierung auf Schäden untersucht und der Biegeschutz der Anschlussleitungen geprüft werden. Einer ersten Sichtprüfung müssen aber in regelmäßigen Abständen – je nach Betriebsmittel – Messungen und Funktionsprüfungen folgen. Hier wird zum Beispiel der Isolationswiderstand oder der Berührungsstrom gemessen und das Gerät auf einwandfreie Funktionalität getestet. (bs)