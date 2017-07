Auf der Ligna hatte Weinig mit der Verlosung des Vierseiters vom Typ Cube Plus für einen echten Messemagneten gesorgt. Im Stammwerk Tauberbischofsheim wurde die Maschine im Rahmen des Weinig Sommerfestes nun an den Gewinner der Aktion, die südtiroler Firma Thomaseth Treppenbau, übergeben. Stefan Thomaseth kam zu diesem Anlass mit seinem Team eigens aus dem italienischen Kastelruth angereist. Über 2500 Mal war der Teilnahmecoupon für die Verlosungs-Aktion auf dem Messestand der Weinig Gruppe in Hannover ausgefüllt worden. (cn)