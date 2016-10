Tischler mit Herzblut gesucht

Mit einer besonderen Kampagne will der Tiroler Lackhersteller Adler seine Tischlerkunden ansprechen und die Wertigkeit des lebendigen, nachhaltigen Materials Holz in den Vordergrund rücken. Gesucht wird der „Herzbluat-Tischler 2017“ jeweils in Österreich, Deutschland und der Schweiz. „Wir wissen, dass unsere Kunden einzigartige Werkstücke kreieren, die sich mit echtem Holz und edlen Oberflächen von Massenware abheben, und wir sind stolz darauf“, sagt Geschäftsführerin Andrea Berghofer. Tischler zu sein, das sei mehr, als nur einen Job zu haben, sondern stehe für Liebe zum Holz, für Kreativität und Leidenschaft. Diesen Tischlern wolle Adler eine Bühne schaffen und habe deshalb 2015 seine Herzbluat-Kampagne ins Leben gerufen.

Herzstücke jetzt einreichen

Prämiert werden außergewöhnliche Einzelstücke, herausragende Projekte oder eine Besonderheit, auf die sich ein Betrieb spezialisiert hat. Wichtig sei, dass der Tischler die Einzigartigkeit von Holz hervorhebe und ihm mit einer besonderen Oberfläche das gewisse Etwas verleihe. Wer ein solches Herzstück aus Holz hat, der kann sich noch bis zum 30. November 2016 um den Titel bewerben. Die Sieger bekommen bei einer offiziellen Prämierung nicht nur ihre Urkunde überreicht, sondern auch einen Gutschein für ein professionelles Werbepaket in Höhe von 3 000 Euro. „In unseren eigenen Medien wie der Zeitschrift Adler Lackreport und unserer Website rücken wir die Sieger natürlich auch ins Scheinwerferlicht“, erklärt Andrea Berghofer. (bs)