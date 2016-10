Umfirmierung und einheitliches Logo

Um internationalen Marktansprüchen gerecht zu werden und den Wiedererkennungswert zu erhöhen, gibt sich Remmers ein neues Outfit. Der Anlass dafür ist die zum 1. November 2016 in Kraft tretende Umfirmierung der bisherigen Remmers AG zur neuen Remmers Gruppe AG, die zugleich das Dach für die Unternehmenstöchter bildet. Dazu gehört die neue Remmers GmbH (bisher Remmers Baustofftechnik GmbH). Als Remmers Industrielacke GmbH firmiert die bisherige 3H Lacke GmbH im ostwestfälischen Hiddenhausen. Für die Geschäftspartner der bisherigen Unternehmen ergeben sich keine Änderungen.

Vereint unter rotem Dach

Das neue Logo besteht aus dem Remmers-Schriftzug in Blau und dem stilisierten roten Dach. Diese Gestaltung visualisiere die gewachsene Vielseitigkeit der Produkte und Leistungen des Unternehmens, die sich nicht mehr nur auf den Bautenschutz beschränken. Sicherheit und Qualität für professionelle Ansprüche signalisiere darüber hinaus das neue Gebindekonzept von Remmers. Das für den Profi-Anwender konzipierte Sortiment sei bald leicht an der roten Farbe der neuen Gebinde zu erkennen. Außerdem richte Remmers seine Produktnamen auf internationale Verständlichkeit und Signalwirkung aus, um die Absatzchancen auf Märkten außerhalb des deutschsprachigen Raums zu erhöhen. Die neuen Namen seien im Hinblick auf das Anwendungsspektrum der Produkte aussagekräftiger und präziser als ihre Vorgänger. Seinen neuen Look präsentiert Remmers auf der Bau in München am Messestand 440 in Halle B6. (bs)