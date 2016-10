Vernetzung: Kompetenztag Holzbearbeitung

Einen gemeinsamen Kompetenztag zum Thema Holzbearbeitung veranstalten DPS Software, Maka Systems und Direkt CNC-Systeme am 27. Oktober in Ulm/Nersingen. Interessenten können sich noch bis 17. Oktober anmelden. Ziel der Veranstaltung sei die praxisorientierte Information über den Stand der Technik in der Vernetzung von Produktentwicklung und softwarebasierter Fertigungsvorbereitung bis hin zur simultanen mehrachsigen Bearbeitung.

Knowhow von den Spezialisten

Vor dem Hintergrund der durch zunehmende Automatisierung und Digitalisierung immer komplexer werdender Fertigungstechnik braucht es, so die Veranstalter, Technologiepartner mit umfassender Kompetenz für das Gesamtsystem, die auch für die Herausforderung Industrie 4.0 gerüstet sind. Beim Technologietag sollen das die Experten von Maka und DPS sowie Spezialisten von renommierten Partnern aus den Bereichen Werkzeug und Software sein. Das ganztägige Programm umfasst neben der Vorstellung der beteiligten Firmen die automatisierte Konstruktion eines Schrankes sowie die Programmierung von Bauteilen in Swood CAM mit Übergabe an NC-Hops. Auf der Maka MK 7 wird dann die Fertigung des programmierten Teils vorgeführt. Experten aller Firmen stehen ganztags für Fachgespräche zu Verfügung. Die Veranstaltung endet mit einem Rundgang durchs Werk mit den Maka-Geschäftsführern. (bs)