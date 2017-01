Christian Zinser, 36, ist seit Anfang 2017 zweiter Geschäftsführer des Softwareunternehmens Palette CAD in Stuttgart. Damit entlastet er seinen Vater und Firmengründer Dr.-Ing. Walter Zinser, der weiterhin in der Geschäftsleitung aktiv bleiben wird. Das Familienunternehmen ist seit über 20 Jahren auf 3D-Planung und -Visualisierung im Innenausbau spezialisiert.

Neue Organisationsstruktur

Christian Zinser, der seit sechs Jahren im Bereich Kundenservice aktiv war, wird seinen Fokus auf Vertrieb, Marketing und Kundenservice richten, während Forschung, Entwicklung und Kundenprojekte weiterhin im Zuständigkeitsbereich von Walter Zinser liegen sollen. „So effizient wie unsere Lösungen zum Planen und Visualisieren von Räumen in 3D funktionieren, so reibungslos müssen wir auch unsere interne Organisation gestalten. Es ist wichtig, dass wir jetzt auf den Erfolg der letzten Jahre mit passgenauen Strukturen und Abläufen reagieren. Nur so kann moderne Software als Service auf Dauer funktionieren. Mit der Ernennung von Christian zum Geschäftsführer richten wir unsere Organisation noch konsequenter auf die berechtigten Erwartungen unserer Kunden aus. Christian ist seit vielen Jahren ein äußerst zuverlässiger und kreativer Bestandteil unseres Familienunternehmens, der IT kennt und lebt“, so Walter Zinser. (bs)