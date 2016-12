Eine Plattform für den Erfahrungsaustausch bieten die Möbeltage in Dresden. Foto: Rainer Sturm/pixelio.de

Um Megatrends für den Möbelmarkt, vorhandene Potentiale und Lösungen vom Ausgangsmaterial über notwendige Technologien bis zum marktfähigen Produkt geht es bei den 11. Möbeltagen, die am 16. und 17. März 2017 im Tagungszentrum Dreikönigskirche in von Dresden stattfinden. Auf die Teilnehmer warten rund 20 Vorträge sowie Diskussionsrunden mit hochkarätigen Referenten. Zusätzlich zu den Vorträgen bietet die Tagung den Teilnehmern Möglichkeiten zu Gesprächen mit den anwesenden Experten, dem Ausbau des persönlichen Netzwerks sowie eine Industrieausstellung.

Die Zukunft des Wohnens

Die beiden ersten Sessions am Beginn der Veranstaltung geben einen Einblick in die künftige Entwicklung der Wohnwelten sowie des Vertriebs. Einer der Programmhöhepunkt soll der Beitrag zu Wachstumsmärkten der Zukunft sein, der einen Einblick in die Forschungen der Cologne Strategy Group gibt. Die dritte Session behandelt unter dem Thema „Anstöße zum Weiterdenken“ z. B. Fragen der generativen Fertigung (3D-Druck), der Möglichkeiten der Nutzung und des Nutzens von Sensortextilien im Möbelbau sowie der Energieeffizienz.

Fertigungskonzepte und Werkstoffe

Der zweite Tag ist zunächst dem Bereich Human Resources gewidmet. Der Vortrag zum Thema „Wie gesund Sie und Ihr Unternehmen sein könnten“ zeigt die Ergebnisse umfangreicher Feldforschung in der Industrie zu diesem Thema. Die darauf folgende Session beschäftigt sich unter technologischen, maschinentechnischen sowie informatischen Aspekten mit dem Thema Industrie 4.0 sowie Fertigungskonzepten für individuelle Möbel. Die Vorträge zeigen, wie Konzepte in enger Zusammenarbeit zwischen Forschern, Entwicklern und Unternehmen erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden können. Dem Bereich moderner Werkstoffe widmet sich die letzte Session bis hin zu den Besonderheiten ihrer Verarbeitung. (bs)