Mit dem interaktiven „Wald der Wünsche“ will PEFC für einen nachhaltigen Umgang mit dem Wald werben. Deshalb kann man unter www.wunschwald.com seinen persönlichen Wunsch an den Wald der Zukunft verfassen und einen Baum „pflanzen“. Die Wünsche werden in den sozialen Medien geteilt und geliked und die Verfasser der 50 beliebtesten Wünsche haben die Chance auf attraktive Hauptpreise. Unterstützt wird die Kampagne von den PEFC-zertifizierten Unternehmen toom Baumarkt, Margarete Ostheimer, Decker Massivholzmöbel, WestRock, InCasa Schlafraumsysteme und Bauhaus.

Verantwortungsbewusstsein schärfen

„Der Wald der Wünsche ist das Symbol für einen Wald mit Zukunft – der in der wahren Welt nur durch eine verantwortungsvolle und nachhaltige Waldbewirtschaftung möglich ist“, erklärt PEFC-Geschäftsführer Dirk Teegelbekkers. Er erhofft sich von der Aktion konkrete Impulse: „Die Wünsche aus allen Teilen der Gesellschaft können uns als weltweit größter Waldschutzorganisation wichtige Anhaltspunkte dafür liefern, was den Menschen ein Herzensanliegen ist, und zugleich das Verantwortungsbewusstsein beim Waldbesitz, in der Forstwirtschaft und in der Papier- und Holzindustrie weiter schärfen.“ Zum Abschluss der Aktion am Tag des Waldes am 21. März werden die Wünsche der Deutschen an ihren Wald ausgewertet und herausragende Ideen im Rahmen eines spektakulären Medien-Kunstwerks in Berlin inszeniert. (bs)