Wenn der Chef wegen eines Unfalls oder einer schweren Krankheit plötzlich ausfällt, können die Folgen für den Betrieb dramatisch sein. Schon ein Ausfall von nur zwei Wochen kann ein Unternehmen an den Rand des Ruins treiben. Dennoch, so die Nürnberger Versicherung, sind viele Firmen nur unzureichend für den Ernstfall vorbereitet, denn sie sind ganz auf den Betriebsinhaber ausgerichtet. Fehlt dann plötzlich dessen Know-how, kann es kritisch werden. Ohne geregelte Stellvertretung und entsprechende Vollmachten steht der Zahlungsverkehr still. Wichtige Projekte geraten ins Stocken, weil die Mitarbeiter nicht wissen, was zu tun ist und keinen Zugriff auf Dateien und Unterlagen haben. Dann drohen schnell Umsatzeinbußen und bei längerfristigen Problemen sogar die Insolvenz. Auch in kleinen Unternehmen muss daher für den Ernstfall vorgesorgt und es müssen wichtige Fragen geklärt werden: Wer übernimmt die Geschäftsführung? Welche Aufgaben müssen wann und von wem erledigt werden?

Wichtig: der Notfallkoffer

Um in Ausnahmesituationen den Überblick zu behalten, sollte ein digitaler „Notfallkoffer“ eingerichtet werden. Er gibt Firmeninhabern und Mitarbeitern einen Leitfaden – und alle notwendigen Instrumente – für die geordnete Weiterführung des Betriebes an die Hand. Ein solcher Notfallkoffer sollte klare Stellvertretungsregelungen, Vollmachten für alle Konten, ein Unternehmer-Testament sowie eine Liste mit Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern enthalten. Darüber hinaus müssen konkrete Handlungsanweisungen zu den wichtigsten Aufgaben und Projekten sowie eine Liste mit sämtlichen IT-Passwörtern und Bank-Zugangsdaten hinterlegt werden. Zudem sollten wichtige Geschäftsunterlagen wie Gesellschaftervertrag, Versicherungspolicen und Kreditverträge eingescannt vorliegen und ein Vertrauter muss wissen, wo die Schlüssel aufbewahrt werden. Außerdem kann es hilfreich sein, mit den Mitarbeitern schon vor dem Ernstfall Krisenszenarien durchzuspielen um zu wissen, wo die Schwachstellen sind und um Prozesse zu optimieren.

Finanzielle Absicherung

Neben der Notfallplanung ist die finanzielle Absicherung von Unternehmen und Unternehmer von größter Bedeutung. Insbesondere für Selbstständige und Handwerksbetriebe bedeutet eine Krankheit des Chefs häufig, dass der Betrieb vollkommen stillsteht und sämtliche Erträge plötzlich wegbrechen. In diesem Fall können Kranken-, Krankentagegeld- und Berufsunfähigkeitsversicherung den Lebensunterhalt des Firmeninhabers absichern. Um auch die Mitarbeiter und das Unternehmen selbst vor dramatischen Konsequenzen zu schützen, kann eine sogenannte Existenz-Betriebsunterbrechungsversicherung sinnvoll sein. Sie gewährleistet die finanzielle Stabilität, solange der Chef ausfällt, übernimmt die laufenden Fixkosten eines Betriebs wie Löhne und Gehälter, Miete und Pacht oder Zinsen für laufende Kredite. Wichtig ist in jedem Fall eine ganz genau auf den jeweiligen Betrieb abgestimmte Gestaltung der Absicherung. (bs)