Mit seinem Meisterprüfungsprojekt, einer Koch- und Kommunikationsinsel, hat Daniel Pracht den ersten Platz des „Wildunger Designpreises“ gewonnen. konnte er die Jury überzeugen. Der zweite und dritte Platz gehen an Lena Klotzsche und Marius Denk. Als einer von 25 Meisterschülern der Holzfachschule Bad Wildungen absolvierte Pracht 2017 die Fortbildung zum Meister. Die theoretische und praktische Vorbereitung auf die Prüfung dauerte ein halbes Jahr. Die „Meisterwerke“ betrachtete zum Abschluss der Fortbildung eine Prüfungskommission der Handwerkskammer Kassel. Im Anschluss bewertete die Jury der Holzfachschule die Stücke für den Bad Wildunger Designpreis und legte dabei besonderes Augenmerk auf die Gestaltung.

Top mit puristischem Design

Das Meisterstück von Daniel Pracht aus dem Odenwald überzeugte die Jury mit durchdachten Details: einer elektronisch höhenverstellbaren und ergonomisch anpassbaren Arbeitsplatte, in deren Inneren sich alle wesentlichen Utensilien wie Induktionskochplatte, Küchenwerkzeuge und Gewürze verbergen lassen. Zusammen mit der besonders sorgfältigen und materialgerechten Verarbeitung und einer Kombination von puristischem Design und ausgereiften Details konnte Pracht bei seiner Meisterprüfung ein hervorragendes Ergebnis erzielen.

Retro-Look in Nussbaum

Den zweiten Platz gewann Lena Klotzsche aus Homberg/Efze mit ihrem außergewöhnlichen Aufbewahrungsmöbel, das sich im Look der fünfziger Jahre als Leistenstapel tarnt. Aus Nussbaum gefertigt wirkt das Stück wie ein Leistenmonument, das im Inneren geheimnisvolle Funktionen verbirgt: drei Schubkästen und ein Klappendeckel bieten verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten von kleineren Utensilien.

Drittplaziert wurde Marius Denk aus Kirchheim mit seinem TV-Schrank in Eiche und Corian. Das Hängemöbel ist aus Mineralstoff in Kombination mit Eiche. Sein Werkstück besticht durch seine harmonische Formgebung und die saubere Verarbeitung.

Als Meister engagieren

Michael Bücking, stellvertretender Schulleiter der Holzfachschule, verlieh gemeinsam mit dem Klassenlehrer Karsten Mrzyglod den Wildunger Designpreis. Bücking führte durch das Programm der Ausstellung und freute sich, die jungen Meister an ihrem großen Tag begrüßen zu dürfen. Er lobte die Anstrengung der vergangenen Wochen und ermutigte die ehemaligen Schüler, sich in ihrer neuen Rolle als Meister zu engagieren. Alle Ausgezeichneten erhielten neben den Urkunden auch Preise. Dafür bedankte sich die Holzfachschule bei den Unternehmen Husquarna, Paslode, Bessey, Dictum und Kipping, die wertvolle Preise sponserten. Die begleitende Ausstellung in der Holzfachschule Bad Wildungen zeigte ein breites Spektrum an Meisterstücken, vom Bett über Sitzmöbel bis hin zur Haustür. (bs)