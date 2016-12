Zum achten Mal finden am 23. und 24. März 2017 im schweizerischen Biel die Windays statt. Hier bietet die Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau Führungskräften von Schweizer Unternehmen sowie der internationalen Fenster- und Fassadenbranche sowie Interessenten aus Architektur und Planung einen Einblick in die neuesten Entwicklungen. Im Zentrum des zweisprachig geführten Branchentreffpunkts stehen Marktinformationen, neue Forschungserkenntnisse und Produktneuheiten.

Neues aus Praxis und Forschung

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die neuen Trends auf dem Markt mit Schwerpunkten sowohl in der Praxis als auch in der Forschung. Die Veranstaltung soll den wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch fördern und eine Plattform für Diskussionen schaffen. Im Zentrum der Veranstaltung steht die Zukunft der Fenster- und Fassadenbranche mit Fragen wie: Welches sind die neuen Trends und Perspektiven? Wie sehen Fenster und Fassaden im Jahr 2020 aus? Wird die digitale Vernetzung auch in der Fenster- und Fassadenbranche ein fester Bestandteil sein?

Die Referenten zeigen auf, wie sie sich fit machen für die Zukunft. Sie präsentieren aktuelle Technologien und Innovationen. Die Podiumsdiskussion thematisiert das Hochpreisland Schweiz und fragt nach Visionen und Strategien für eine erfolgreiche Zukunft der Fenster- und Fassadenbranche. Referenten aus der Schweiz und dem Ausland geben einen Einblick in Themen wie Produktion, Montage und Logistik, neue Strategien und Modelle, Kooperationen für den Produktionsstandort Schweiz, Innovationen Technik – Normen – Bauphysik sowie digitale Vernetzung. Abgerundet werden die Windays durch eine begleitende Fachausstellung. (bs)