Typische Mängel und Schäden beim Feuchte-, Schall- und Wärmeschutz sowie die Sachmängelhaftung bei Unternehmern, Architekten und Sachverständigen stehen im Mittelpunkt des 20. Bauschadenstags in Berlin am 22. März 2017. Veranstaltet wird er von der Verlagsgesellschaft Rudolf Müller. Die Veranstaltung wendet sich an Sachverständige für Schäden an Gebäuden, Architekten und Bauingenieure, Inhaber und Führungskräfte im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe, technische Entscheider in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie Sachverständige für die Immobilienbewertung.

Schadensbewertung und Instandsetzung

Mängel und Schäden an Neu- und Altbauten treten oft in den Bereichen Feuchte-, Schall- und Wärmeschutz auf. Der 20. Bauschadenstag gibt einen umfassenden Überblick über ihre Bewertung, Instandsetzung und ihre juristische Bewertung auf der Basis von Normen und Regelwerken. Die Teilnehmer sollen lernen, die Bedeutung und Ursachen eines Bauschadens einzuschätzen, und erhalten Hinweise und konkrete Handlungstipps zu den notwendigen Maßnahmen der Instandsetzung und zur Schadensvermeidung. Ein weiteres Thema werden die aktuellen Entwicklungen der Normen für Abdichtung und Schallschutz sowie im Baurecht und ihre Auswirkungen auf die Baupraxis sein.

Die Teilnahmegebühr beträgt für Abonnenten der Zeitschriften der Rudolf Müller Mediengruppe 499 Euro, der Normalpreis 549 Euro, jeweils zzgl. MwSt. (bs)