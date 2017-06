Am 6. Juli laden der Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg, dessen Umweltgemeinschaft und das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg zu einer Fachtagung ins SSB Veranstaltungszentrum Waldaupark in Stuttgart ein.

„Rundum nachhaltig und gesundheitsbewusst – so geht modernes Schreinerhandwerk“ ist das Thema einer Fachtagung am 6. Juli 2017 in Stuttgart. Sie bietet qualifizierten Fachbetrieben für gesundes Wohnen sowie allen am Thema Wohngesundheit und Nachhaltigkeit interessierten Schreinerbetrieben die Möglichkeit, sich auf den neuesten Stand zu bringen. Die Fachtagung wird vom Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg und dessen Umweltgemeinschaft veranstaltet. Unterstützt wird sie vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.

Vielseitiges Programm

Die Fachtagung behandelt Fragen zu nachhaltigen und gesundheitsbewussten Lösungen im Arbeitsalltag. Dazu gehören konstruktive Möglichkeiten, um Schadstoffe bei der Montage zu vermeiden ebenso wie die Verwendung nachhaltiger, ökologischer und gesunder Materialien. Zur gesundheitlichen Bewertung von Schimmelpilzen sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, die individuell betrachtet werden müssen. Auch Fragen zur Praxis der Elektromobilität sollen bei dieser Veranstaltung beantwortet werden.

Einige Themen im Detail:

Mehr Nachhaltigkeit im Innenausbau – Konstruktive Möglichkeiten für Schreiner zur Vermeidung von Schadstoffen bei der Montage

Den Betrieb nachhaltig aufstellen und positionieren mit dem Klima- und Umweltlabel „Holz von Hier“

Neue Materialien im Innenausbau: ökologisch, nachhaltig und gesund

Gesundheitliche Bewertung von Schimmelpilzen

Zukunfts-Mobilität

Die Teilnahmegebühr beträgt für Verbandsmitglieder 120 Euro, für Mitglieder der Umweltgemeinschaft im Schreinerhandwerk 95 Euro und für Nichtmitglieder 170 Euro. (bs)