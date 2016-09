Workshop zur Zukunft des Waldes – jetzt bewerben

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) veranstaltet vom 7. bis 9. Oktober 2016 einen Workshop zur Zukunft des Waldes. Interessierte Jugendliche zwischen 16 und 22 Jahren sind eingeladen, sich jetzt zu bewerben.

Die Meinung der Jugend für Politiker zusammenfassen

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ein ganzes Wochenende über die Zukunft des Waldes zu diskutieren. Als Vorbereitung zum 1. Deutschen Waldtag fassen sie die Meinung der Jugend zum Wald zusammen und teilen Politikern und Wissenschaftlern ihre Meinung in kurzen Videobotschaften mit. Außerdem nehmen sie selbst am 1. Deutschen Waldtag vom 17. bis 19. Oktober 2016 in Berlin teil.

Der Workshop findet im Wald-Life-Camp im Nationalpark Hainich (Thüringen) statt. Nach einem Input verschiedener Fachleute sollen die Jugendlichen über ihre eigenen Ansprüche an den Wald diskutieren und sich Zukunftsszenarien für unsere heimischen Wälder überlegen. Diese werden dann auf dem 1. Deutschen Waldtag in Berlin vorgestellt. (nr)

Teilnahme kostenlos, Bewerbung unkompliziert

Alle Kosten werden übernommen. Wer Interesse hat, kann sich mit einer kurzen Vita an info@sdw.de anmelden oder dieses Formular nutzen.

Das Programm

7.-9. Oktober 2016:

Besuch der Buchenwälder im Hainich

Expertenrunde mit Dr. Björn Seintsch (Thünen-Institut), Dominik Maier (Nationalpark Hainich) und weiteren

Baumwipfelpfad

Waldfest und Nachtwanderung

Video- und Filmworkshop

Dreh von Videobotschaften

Übernachtung im Wald-Life-Camp im Hainich

17.-19. Oktober 2016:

Reise nach Berlin mit Teilnahme am 1. Deutschen Waldtag, Kletterwald und Stadtführung

Übernachtung im Hotel am Wannsee