Zweiter Internet-Marketing-Tag für Handwerker

Am 29. Oktober 2016 findet auf dem Campus Westend in Frankfurt am Main der zweite Internet-Marketing-Tag für das Handwerk statt. Die Veranstaltung ist ein Stelldichein von im Netz erfolgreichen Handwerksbetrieben, die Aktivitäten und Strategien vorstellen: Deutschlands erster Blogger im Handwerk, Fleischermeister Ludger Freese, der Malermeister Werner Deck, seines Zeichens „Mister Social Media im Handwerk“ sowie Ralf Steinhoff, der zeigt, wie er in Facebook Mitarbeiter für seinen Friseurbetrieb findet und bindet.

Vom Blog über Facebook bis hin zur Google-Optimierung

Über den erfolgreichen Einsatz von Bildern und Videos im Netz sprechen Malermeister Alexander Baumer und Feng-Shui-Expertin Heike Schauz. Im Vortrag von Malermeister Volker Geyer geht es darum, was digitale Veränderungen ermöglichen. Internet-Marketing-Experte Thomas Issler verrät, welche Faktoren für eine Seite-1-Platzierung bei Google wichtig sind. Und Kniggefrau Umberta Andrea Simonis spricht über eine gelebte Service-Kultur als Voraussetzung für erfolgreiches Internet-Marketing. Zudem stellen die Veranstalter die besten Handwerker-Webseiten des Jahres vor. Durch’s Programm führt wie bereits im Vorjahr die TV-Moderatorin und Journalistin Nina Ruge. Den Abschluss macht der mehrfache Deutsche Fußballmeister, Pokalsieger und Unternehmer Michael Rummenigge. Sein Thema: Der Faktor Mensch: Was können wir vom Profifußball lernen? Bei DJ-Musik klingt der Abend aus.

Unterstützt wird der Internet-Marketing-Tag durch Zulieferbetriebe, Kammern und Branchenverbände aus dem Handwerk. Der Normalpreis beträgt 179 Euro pro Person, Frühbucher zahlen 139 Euro. (nr)