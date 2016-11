Zwischen Industrie 4.0 und Wettbewerbsdruck

Digitalisierung, politische Rahmenbedingungen, Wettbewerbsdruck – rund 160 Teilnehmer diskutierten diese Fragen beim Holz-/Holz-Alufenster-Kongress des Bundesverbandes ProHolzfenster e.V. (BPH) im September in Arnsberg. Unterstützt wurde der Kongress vom ift Rosenheim und dem Verband Fenster und Fassade e.V. (VFF). Das Programm umfasste Vorträge, Workshops und eine Betriebsbesichtigung bei Sorpetaler Fensterbau, während auf der parallel stattfindenden BPH-Mitgliederversammlung die Aktivitäten des vergangenen Jahres im Fokus standen.

Spotlights aus der Veranstaltung

Eine stärkere Konzentration auf Marketing und Vertrieb forderte BPH-Vorsitzender Eduard Appelhans angesichts des Wettbewerbsdrucks durch das Kunststofffenster, finanzstarke Investoren, EU-Subventionen z. B. für polnische Hersteller oder Verkaufsportale im Internet. „Wir haben hochwertige Produkte aus einem wunderbaren Rohstoff. Das hat Zukunft! Wer es schafft, sein Know-how mit den Möglichkeiten der digitalen Welt intelligent zu verbinden, wird die Nase vorn haben“, so Appelhans.

Im Vortragsteil des Kongresses zeigte Frank Junker, Vorsitzender der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG Frankfurt Holding, den Weg in eine energieeffiziente und klimaschonende Zukunft am Beispiel des Aktiv-Stadthauses mitten in Frankfurt, das mehr Energie erzeugt, als die Bewohner verbrauchen.

Fachanwalt Dr. Michael Terwiesche informierte über die Vergabe öffentlicher Aufträge nach der Neufassung der europäischen Vergaberichtlinien. Sie sieht vor, dass eine öffentliche Ausschreibung in Lose nach Art oder Fachgebiet aufgeteilt werden muss. Geschieht dies nicht, kann die Gesamtvergabe gerügt werden. Für Dr. h.c. Dieter Fröhlich, Präsident des Deutschen Franchise-Verbandes, ist ein Franchise-Modell gerade für Unternehmensgründungen überlegenswert, da es bessere Finanzierungsmöglichkeiten, die Nutzung bestehender Verkaufsstrategien, weniger bürokratischen Aufwand und mehr Wertschöpfung biete.

Praxis ergänzt Theorie

Ergänzt wurde der theoretische Teil durch Praxis-Workshops. Über die Frage, welche Konstruktionsprinzipien sich beim Holz-Alufenster durchsetzen, diskutierten die Teilnehmer mit Dr. Odette Moarcas vom ift Rosenheim. Beim Workshop „Verkauf und Vertrieb nachhaltig revolutionieren“ zeigten Rüdiger Dönges und Bastian Vogelbacher, wie modernes, erfolgreiches Verkaufen heute funktioniert und welche Chancen die Digitalisierung bietet. „Weg vom linienförmigen Denken. Hin zum geordneten Chaos!“, hieß es bei Dipl.-Ing. Dittmar Siebert zum Thema Industrie 4.0. (bs)