Beim Abschluss eines Ratenkredits wird dem Kunden oftmals eine teure Restschuldversicherung angedreht. In Berlin wird derweil über neue Regeln diskutiert, um den Verbraucher vor solchen unnötigen Zusatzkosten zu schützen.

Restschuldversicherungen in der Kritik

Verbraucherschützer kritisieren schon seit Längerem die sogenannten Restschuldversicherungen, die immer dann einspringen sollen, wenn der Kreditnehmer stirbt oder durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit nicht mehr in der Lage ist, seine Zahlungen regelmäßig zu leisten.

Restschuldversicherungen werden von Banken direkt mit dem Kredit angeboten, wodurch es für den Kunden nicht ersichtlich ist, ob er sich ohne eine solche Versicherung überhaupt für einen Kredit qualifiziert hätte.

Neuregelung der Richtlinie

In einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages wird nun über die Umsetzung der sogenannten EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie gesprochen, deren Umsetzung noch in dieser Legislaturperiode denkbar wäre. Es mehren sich laut Angaben Fälle, in denen Banken Kreditnehmern die teuren Versicherungen verkaufen, obwohl ein solcher Versicherungsschutz gar nicht nötig gewesen wäre oder zumindest nicht in dem Umfang. Besonders auffällig dabei sei, dass die Banken trotz einer Restschuldversicherung den Zinssatz des Versicherten nicht senken.

Grundsätzlich wären für eine Neuregelung drei Ansätze denkbar. Erstens könnte es neue Richtlinien bezüglich der Beratung geben. Banken wären dann fortan vom Gesetzgeber dazu verpflichtet, den Verbraucher darüber zu informieren, dass der Abschluss einer solchen Versicherung freiwillig ist. Zweitens könnten zukünftig die Kosten der Restschuldversicherung transparenter dargestellt werden. Drittens – und das wäre die umfassendste Maßnahme – könnten die Versicherungen verboten werden, was sich aber in Berlin nicht abzuzeichnen scheint.

Transparente Angebote einholen