Der behobelte Geselle – Oskars Weg vom Lehrling zum Gesellen – so lautet der Titel eines reich illustrierten Buches des dänischen Autors Ingo Milton. Im Stil einer „graphic novel“ wird darin der Weg des 12-jährigen dänischen Jungen Oskar vom Schreinerlehrling zum Gesellen auf der Walz und schließlich zum Meister nachvollzogen. Nach einer Idee der Leiterin der dänischen Museumsstadt Den Gamlen By (Die alte Stadt), Elsebeth Aasted Schanz, beschreibt das Buch in einer fiktiven Geschichte, basierend auf historisch korrekten Daten, den Werdegang eines Handwerkers im 19. Jahrhundert. (hf)