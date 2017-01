Ein Trend, den keiner kennt

Liebe Leserin, lieber Leser, Experten zufolge ist Building Information Modeling (BIM) aktuell das wichtigste Bau-Trendthema. Es werde – so die Prognose – die Bauplanung, -realisierung und -nutzung tiefgreifend verändern. Und auch, wenn BIM ein wichtiges Zukunftsthema ist, so ist es im Bauhandwerk noch nicht angekommen, also ein Fremdwort. Wir erklären, wie Building Information Modeling funktioniert. Und warum sich Tischler, Schreiner und Fensterbauer damit beschäftigen sollten (Seite 32).

Die übergreifende Relevanz dieses Themas wird auch auf der BAU 2017 in München deutlich werden. Die Weltleitmesse rund ums Bauen wird vom 16. bis 21. Januar vermutlich wieder eine Viertelmillion Besucher auf das Münchner Messegelände ziehen. Mehr als 2000 Unternehmen aus über 40 Ländern werden in 17 restlos ausgebuchten Messehallen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Lesen Sie in unserem umfangreichen BM-Messewegweiser, mit welchen Neuheiten und Weiterentwicklungen die Aussteller dort aufschlagen.

Empfehlen möchte ich Ihnen einen Besuch im Eingang Ost – dort finden zum zweiten Mal die Handwerker-Architekten-Stammtische auf dem Stand des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) statt. Die Konradin Mediengruppe und der ZDB laden dort täglich jeweils um 11 Uhr zu spannenden Diskussionsrunden ein (Seite 16).

Darüber hinaus erwartet Sie in dieser Ausgabe wieder reichlich Inspiration, Praxis und Werkstattduft. So hat Trendexpertin Katrin de Louw die aktuellen Küchentrends für Sie recherchiert (Seite 88).

Spannend auch unser Werkstattbesuch beim „Soundwerker“ Norbert Reinhart. Dort sorgt neuartige CNC-Komplettbearbeitung für kürzere Durchlaufzeiten, höhere Wertschöpfung – und schafft nebenbei neue Freiräume für den Chef und seine Kollegen (Seite 92).

In ihrer Reportage „Wie aus Punkten Möbel werden“ berichtet meine Kollegin Natalie Ruppricht von ihrem Besuch bei Artline. Dort hatte sie es mit zwei Tischlermeistern, einem 3D-Laserscanner und sehr viel CAD-Erfahrung zu tun. Henrik Derksen und Martin Winkler haben sich auf die Arbeitsvorbereitung spezialisiert und bieten Kollegen Aufmaß, Visualisierung und Konstruktion als Dienstleistung an (Seite 109).

Das ganze BM-Schreinerteam wünscht Ihnen einen guten Jahresstart und viel Spaß mit dieser Ausgabe!

Es grüßt Sie herzlich

Christian Närdemann

BM-Chefredakteur